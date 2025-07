Rimini, bloccati sul lungomare mentre tentano la truffa delle tre campanelle: tre denunciati, uno scappa

Con l’arrivo della stagione estiva si riaffacciano anche vecchie truffe da strada. Ieri sera, martedì 8 luglio, durante un servizio di controllo del territorio, la Polizia Locale ha interrotto un’attività illecita messa in atto lungo i frequentati viali delle Regine, tra Bellariva e Rivazzurra.

Il gruppo di agenti in borghese della squadra giudiziaria ha concentrato l’attenzione su un punto già noto per la presenza dei cosiddetti “pallinari”, specializzati nel gioco truffaldino delle tre campanelle. L’intervento, parte di un’azione più ampia di contrasto al gioco d’azzardo su suolo pubblico, ha portato all’identificazione di tre persone, mentre una quarta è riuscita a far perdere le proprie tracce.

I fermati sono due uomini di 68 anni, residenti rispettivamente a Cattolica e Rimini, e una giovane donna di 25 anni senza fissa dimora, per la quale si è resa necessaria l’identificazione tramite fotosegnalamento. Secondo quanto riferito, i tre sarebbero stati colti sul fatto mentre organizzavano il gioco delle tre campanelle, configurando così il reato di gioco d’azzardo in concorso, secondo l’articolo 718 del codice penale.

Tutti e tre sono stati denunciati a piede libero. Le indagini proseguono per risalire anche al quarto componente, sfuggito al controllo serale.

Questo intervento rientra in un più ampio piano di sorveglianza attiva attuato dalla Polizia Locale per contrastare le truffe itineranti, che approfittano del flusso turistico nei mesi estivi.