Rimini. Bonifica delle radici su marciapiedi e carreggiata di via Trento. Le modifiche alla circolazione

A partire da lunedì 26 maggio, e per una durata stimata di circa cinque giorni, il tratto di via Trento compreso tra via Vespucci e via Nazario Sauro sarà chiuso al traffico per consentire l’esecuzione di importanti lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni. L’intervento prevede la bonifica degli apparati radicali che hanno progressivamente compromesso le condizioni del marciapiede e della carreggiata, con conseguenti rischi per la circolazione pedonale e veicolare.

Durante il periodo di chiusura, verranno garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni, ai pubblici esercizi e alle attività commerciali presenti nel tratto interessato. Sarà assicurato inoltre il transito dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico, salvo eventuali brevi momenti di chiusura totale che verranno opportunamente segnalati. Le aree di sosta riservate ai portatori di handicap, se presenti, resteranno sempre accessibili.

Prevista l’installazione di un’adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi, sia per i veicoli sia per i pedoni, in modo da limitare al minimo i disagi.

I lavori rientrano in un più ampio programma di manutenzione urbana volto a migliorare la sicurezza e la qualità degli spazi pubblici.

Comune di Rimini