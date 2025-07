Rimini, boom dei pacchi consegnati dai portalettere delle Poste: +21% nei primi tre mesi del 2025

Continua la crescita dei pacchi consegnati dai portalettere di Poste Italiane nella provincia di Rimini. Nel primo trimestre del 2025, il volume delle consegne ha registrato un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2024, confermando una tendenza positiva che coinvolge tutto il Paese.

Il dato locale si inserisce in un quadro nazionale altrettanto in crescita: Poste Italiane, guidata dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante, ha distribuito 77 milioni di pacchi nei primi tre mesi dell’anno, con un aumento dell’8,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un risultato che assume particolare rilievo in un mercato sempre più competitivo e dinamico.

La crescita dei volumi è strettamente legata all’espansione del commercio online, che impone una maggiore efficienza e capillarità nella logistica. Per rispondere a questa sfida, Poste Italiane ha puntato su un rafforzamento del personale, stabilizzando contratti a tempo determinato e procedendo con nuove assunzioni a tempo indeterminato.

In Emilia-Romagna, nel solo 2024, le stabilizzazioni sono state oltre 400, mentre nei primi cinque mesi del 2025 si contano già circa 130 nuovi ingressi, in prevalenza portalettere. Nella provincia di Rimini, i nuovi assunti nell’ultimo anno sono stati sette, impiegati nei tre Centri di Distribuzione di Rimini, Riccione e Sant’Arcangelo di Romagna, per supportare l’aumento costante della domanda.

Un ruolo chiave è giocato anche dalla flotta green della provincia, composta da 80 mezzi ecologici, che garantisce un servizio efficiente e sostenibile. A questo si aggiunge la rete Punto Poste, composta a livello nazionale da oltre 18.000 punti di ritiro (tra attività commerciali e Lockers), di cui tre attivi anche in provincia di Rimini, che consentono consegne e ritiri in orari estesi.

“Attraverso Punto Poste, utilizzata dai marchi più importanti dell’e-commerce, Poste Italiane conferma l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio, per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini”, sottolinea l’azienda nel comunicato diffuso oggi, mercoledì 9 luglio.