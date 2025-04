Rimini. Brayan Schiaratura conquista l’oro nei 10.000 metri junior Pietro Lami è medaglia d’argento nella mezz’ora allievi

Il Golden Club Rimini tiene alti i colori di Rimini e della Romagna a Reggio Emilia e a San Marino in un week end intenso per la società biancorossa.

Sull’anello rosso di Rubiera, domenica, Brayan Schiaratura portacolori del Golden Club Rimini si è aggiudicato il titolo regionale junior sui 10.000 metri su pista. Il riminese ha dimostrato di non avere timori reverenziali e nonostante il vento ha chiuso in 31’ 49” 09 stabilendo il suo nuovo record personale su pista. Questo è il secondo scudetto regionale per Schiaratura che in questa stagione si è già fregiato del titolo regionale di corsa campestre a Correggio. Negli junior 4° posto di Cristian Riofrio Golden in 38’ 03”

Negli allievi Pietro Lami (Golden Club Rimini) con una forte progressione finale conquista la medaglia d’argento nei 30 minuti dietro al reggiano Matias Costi che prevale 8959 metri percorsi contro 8918 di Lami. Una differenza di 41 metri che lascia un poco l’amaro in bocca” Nella stessa gara da segnalare il 4° posto di Francesco Tamagnini con 8725 metri (protagonista della prima parte di gara) e l’ 11° Mattia Malavolta 7749 metri.

Il giorno prima a San Marino, sabato 5 aprile, i cadetti del Golden si sono messi in evidenza sui 1000 metri Stefano Durante conquista il bronzo siglando il nuovo personale in 2’53”67, Elia Leoni chiude 6° in 2’57” 64 (per la prima volta sotto il muro dei 3’) mentre 8° Tommaso Santi ha chiuso con un buon 3’01”61. Nella categoria ragazzi è da segnalare il 6° posto di Federico Santi con un crono di 3’21”98.