Rimini. Caccia illegale: denunciato un uomo con armi e trappole

I Carabinieri Forestali di Rimini hanno denunciato un uomo per aver praticato attività di caccia durante un periodo di divieto, utilizzando mezzi non consentiti come gabbie trappola. Durante i controlli, sono state rinvenute circa 2.000 cartucce da caccia detenute senza autorizzazione, portando a ulteriori denunce per possesso abusivo di armi e munizioni e al sequestro delle munizioni stesse. Sono stati inoltre sequestrati strumenti illegali utilizzati per la cattura di animali selvatici. Le sanzioni amministrative comminate ammontano a oltre 1.000 euro. L’intervento si inserisce in un’azione più ampia di tutela della fauna e di contrasto alla caccia illegale nella zona.