Rimini Calcio, caos a poche ore dal derby con Pesaro: squadra a riposo forzato

Un clima surreale avvolge il mondo biancorosso a poche ore dal derby contro la Vis Pesaro, in programma venerdì 29 agosto alle 21. La squadra non si è allenata nella giornata di ieri, mercoledì 27 agosto, con l’allenatore Piero Braglia assente all’ora prevista per la seduta. Il gruppo è così rimasto a riposo forzato, alimentando dubbi e preoccupazioni sul futuro immediato della squadra.

Assenza dell’allenatore e messaggio alla società

Braglia, già non presente ufficialmente in panchina nei primi impegni di campionato, avrebbe deciso di non guidare l’allenamento non per motivazioni tecniche, ma probabilmente per lanciare un chiaro segnale rispetto alla situazione di caos interno e alle difficoltà organizzative della società.

La situazione economica e il mercato

La proprietà, la Building Company, aveva assicurato lo scorso venerdì che “a partire da martedì saremo nelle condizioni di operare regolarmente sul mercato”, vincolando però ogni azione al deposito di una fideiussione accessoria extra budget di circa 420 mila euro. Al momento, non risultano aggiornamenti ufficiali sulla fideiussione, senza la quale il Rimini non può effettuare movimenti di mercato, rischiando di presentarsi al derby con diverse caselle scoperte nella rosa.

Un futuro incerto

L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte della società dopo il messaggio ottimistico di venerdì scorso ha acuito l’incertezza tra i tifosi e all’interno dello spogliatoio. Nei prossimi giorni sarà cruciale capire se e quando il club riuscirà a risolvere i problemi economici e organizzativi, prima della chiusura del mercato, per permettere alla squadra di prepararsi al meglio al derby.