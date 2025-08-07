Rimini Calcio, Piero Braglia nuovo allenatore: Di Cuonzo confermato vice, svelato il nuovo staff tecnico

È ufficiale la nomina di Piero Braglia come nuovo allenatore della prima squadra del Rimini Football Club. La comunicazione è arrivata ieri, mercoledì 6 agosto, tramite la pagina Facebook ufficiale del club biancorosso. Braglia, tecnico di grande esperienza e carisma, si presenta con un curriculum di rilievo nel calcio nazionale, avendo guidato diverse squadre e ottenuto importanti risultati, tra cui la promozione in Serie B conquistata con il Cosenza vincendo i playoff di Lega Pro.

Accanto a Braglia, la società ha confermato lo staff tecnico che lo supporterà durante la stagione: Stefano Di Cuonzo sarà il vice allenatore, mentre il preparatore atletico sarà Alberto Galdiolo e il collaboratore tecnico della prima squadra sarà Vasco Regini.

Il club ha rivolto un augurio di buon lavoro a tutto il nuovo staff, esprimendo la speranza di una stagione ricca di successi e soddisfazioni.

Con l’arrivo di Braglia e la struttura tecnica definita, il Rimini si prepara a una nuova fase, puntando a consolidare il proprio progetto sportivo con un team di professionisti di valore.