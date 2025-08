Rimini Calcio, sfuma Mister Baldini: squadra senza guida tecnica, è caccia al nuovo allenatore

Il Rimini Calcio è costretto a ripartire da zero nella ricerca del suo nuovo allenatore. L’accordo con Francesco Baldini, che sembrava ormai vicino alla conclusione, è definitivamente saltato. Dopo un incontro tra le parti avvenuto nella mattinata di lunedì scorso, l’intesa non è stata raggiunta e, nel pomeriggio, l’allenamento della squadra è stato diretto dal preparatore atletico Alberto Galdiolo.

Le successive indiscrezioni confermano che il rapporto tra Baldini e la dirigenza biancorossa si è ormai incrinato in modo irreversibile. A quanto filtra dall’entourage del tecnico, alla base della rottura non ci sarebbero motivazioni economiche, ma divergenze che non hanno trovato soluzione durante i colloqui.

Il tecnico, che in passato ha guidato anche l’Imolese, si sarebbe dovuto presentare a Rimini con uno staff tecnico già definito: l’allenatore in seconda Luciano Mularoni, il preparatore dei portieri Bertaccini, il preparatore atletico Gemignani e il collaboratore tecnico Claiton Dos Santos. Tutto saltato.

Ora la società si trova di nuovo alla ricerca di un profilo in grado di guidare la squadra in vista della prossima stagione. Una situazione imprevista che complica la tabella di marcia del club a poche settimane dall’inizio ufficiale delle competizioni.