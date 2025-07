Rimini Calcio, svolta al club: firmato il preliminare, Jason Bennett sarà il nuovo presidente

Dopo settimane di attesa e trattative, il passaggio di proprietà del Rimini F.C. sembra finalmente giunto a un punto di svolta decisivo. Nel pomeriggio di ieri, martedì 29 luglio, è stato infatti firmato il preliminare di vendita del club biancorosso tra l’attuale presidente Stefania Di Salvo e la Durant Wyot Capital, società australiana guidata da Jason Bennett, destinato a diventare il nuovo presidente della squadra romagnola.

La conferma dell’intesa arriva dalla parte acquirente, che ha comunicato l’avvenuta firma dell’accordo. Con il preliminare messo nero su bianco, prende così ufficialmente forma il nuovo corso societario, già strutturato con figure di spicco nel panorama calcistico italiano.

A rappresentare Bennett in Italia sarà Antonio Masullo, uomo chiave dell’operazione, che ricoprirà i ruoli di vicepresidente e amministratore delegato. La guida tecnica e organizzativa della squadra è stata affidata a nomi noti: Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, sarà il nuovo direttore generale; Piergiuseppe Sapio assumerà l’incarico di direttore sportivo; mentre sulla panchina siederà un altro ex juventino, il difensore Mark Iuliano, scelto come allenatore.

Parallelamente al riassetto societario, la nuova proprietà avrebbe già iniziato a lavorare per affrontare la difficile situazione economica del club e preparare le prime operazioni di mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione.

Con la firma del preliminare, si chiude dunque un capitolo incerto per la società biancorossa e si apre una nuova fase, segnata dall’ingresso di capitali stranieri e da un rinnovato progetto tecnico-dirigenziale.