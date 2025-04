Rimini. Cantiere Parco del mare fra Marebello e Rivazzurra, 7 accessi pedonali provvisori per raggiungere la spiaggia

Sono sette gli accessi pedonali temporanei alla spiaggia che da domani, in occasione del weekend di Pasqua, e per tutti i ponti di primavera consentiranno un passaggio, a residenti e turisti, per accedere alle spiagge nell’area del cantiere che insiste sul tratto 7 del nuovo lungomare oggetto dell’intervento destinato a cambiare il volto del waterfront tra Marebello e Rivazzurra, nell’area compresa tra viale Siracusa e i giardini intitolati ad Artemisia Gentileschi.

Una pianificazione dei passaggi, dal bagno 100 al 120, attraverso un chilometro circa del tratto interessato dal cantiere del nuovo lungomare, condivisa anche con i titolari degli stabilimenti balneari impegnati in queste settimane nelle attività di allestimento dei bagni in vista della stagione alle porte. In particolare, i varchi che permettono di raggiungere la passeggiata sul lungomare interessata dai lavori sono in corrispondenza delle seguenti vie:

alla spiaggia verranno aperti i seguenti varchi:

-varco pedonale e carrabile per soli mezzi autorizzati viale Siracusa;

-varco pedonale Viale Rapallo;

-varco pedonale Viale delle Colonie

-varco pedonale Viale Brindisi;

-varco pedonale Viale Trapani;

-varco pedonale Viale Pegli;

-varco pedonale su viale Regina Margherita angolo Hotel De France;

I varchi aperti, con camminamenti sul dek, saranno garantiti per tutta la durata dei ponti di primavera, terminati i quali verranno riorganizzati per consentire agli operatori di accedere alla spiaggia e garantire il prosieguo del cantiere.

Comune di Rimini