Rimini capitale dell’estate: grandi brand scelgono la Notte Rosa per il lancio delle novità 2025

Rimini si conferma ancora una volta meta privilegiata per i grandi marchi che vogliono presentare le proprie novità al pubblico estivo. La celebre “Notte Rosa”, evento simbolo del territorio e tra le manifestazioni più seguite dell’estate italiana, torna a rappresentare un palcoscenico ideale per il lancio e la promozione di prodotti e brand.

In vista dell’edizione 2025, diverse aziende di spicco hanno già aderito all’avviso pubblico lanciato dal Comune di Rimini, che mette a disposizione spazi destinati a Info-Point per attività di comunicazione e promozione durante le giornate dell’evento. Tra i primi a rispondere all’appello figurano nomi come Nivea, Tassoni, Dr. Max Italia, Omino Bianco ed Eat Natural, che sfrutteranno questa opportunità per allestire punti informativi personalizzati e offrire gadget e omaggi al pubblico.

L’iniziativa rappresenta per le imprese un’occasione strategica per intercettare il grande flusso di visitatori e turisti, inserendosi in uno degli eventi culturali e sociali più attesi dell’estate riminese e nazionale. La possibilità di essere presenti con un proprio presidio consente infatti di consolidare la visibilità del brand e di rafforzare il legame con i consumatori in un contesto dinamico e festoso.

Il Comune ricorda che le domande per partecipare al bando sono ancora aperte e si possono presentare fino a mercoledì 11 giugno 2025. Tutte le informazioni, il regolamento e il modulo per la candidatura sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Rimini, nella sezione “Bandi, avvisi e concorsi”.

Un’opportunità da non perdere per i brand che vogliono far brillare la propria immagine nella notte più rosa dell’estate italiana.