Valeria Bartolucci si è presentata alla questura di Rimini per essere interrogata in merito alle accuse di stalking avanzate da Manuela Bianchi, ex amante di suo marito.

L’interrogatorio, durato oltre tre ore, ha visto Bartolucci rispondere alle domande della Squadra Mobile, chiarendo i fatti contestati, tra cui le scritte ingiuriose e un’aggressione fisica.