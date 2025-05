Rimini. CASO OMICIDIO PIERINA PAGANELLI. Convocato questa mattina in questura Loris Bianchi

Loris Bianchi, fratello della nuora di Pierina Paganelli, è stato convocato in Questura a Rimini questa mattina, dove ha risposto alle domande degli inquirenti che indagano sul delitto della donna, uccisa il 3 ottobre 2023. Loris è stato ascoltato come persona informata sui fatti e interrogato sulla base di precedenti dichiarazioni, in un tentativo da parte degli investigatori di chiarire alcuni punti e confermare le versioni fornite in passato.

Il contesto delle indagini è complesso: Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio, avrebbe avuto una relazione extraconiugale con la sorella di Loris, Manuela Bianchi, e si ipotizza che Pierina Paganelli fosse al corrente di questa relazione, il che potrebbe aver motivato il delitto. Durante l’interrogatorio, Bianchi ha affrontato anche domande relative a un incidente stradale avvenuto il 7 maggio 2023, che ha coinvolto Giuliano Saponi, figlio della vittima, ma gli investigatori non ritengono che i due episodi siano collegati?