Rimini. Caso Paganelli. Manuela Bianchi, nuora di Pierina, si sfoga in un’intervista: “Lascio la mia casa…”

In un’intervista a Storie Italiane su Rai1, Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, spiega il motivo per cui sta lasciando la sua casa.

Dopo la morte di sua suocera, sua figlia ha accusato dei disturbi e Manuela stessa vive con molta ansia e tensione a causa di accuse e minacce ricevute. Non si sente sicura e decide quindi di abbandonare la sua casa. Tuttavia, Manuela assicura che resterà sempre accanto a suo marito Giuliano, nonostante la situazione difficile. La donna parla anche della lettera anonima minacciosa che ha ricevuto e delle querele presentate contro l’autore delle minacce. Manuela è addolorata e arrabbiata per la situazione, ma è determinata a proteggere sua figlia e il marito. Parla anche dell’amore che aveva per sua suocera e del dolore che ha provato a causa del deterioramento del loro rapporto.

Manuela è fiduciosa che la verità verrà a galla e che potrà riprendere una vita normale. Infine, nega che i debiti della sua famiglia e l’incidente del marito siano collegati a eventi negativi come voci di gioco d’azzardo o debiti.