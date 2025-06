Rimini. Caso Pierina, chiesto il rinvio a giudizio per Dassilva. Il 23 giugno l’udienza preliminare

Il gup Raffaele Deflorio ha fissato per il 23 giugno, alle 9.15, l’udienza preliminare per Louis Dassilva, il senegalese di 35 anni in carcere dal 16 luglio 2024 per l’omicidio della 78enne Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini nel garage di via del Ciclamino il 3 ottobre 2023.

Il pm Daniele Paci, ha chiuso l’indagine il 12 maggio e ieri ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario, aggravato dai motivi abbietti, dalla crudeltà, dall’aver commesso il fatto in orario notturno e approfittando delle condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, e dalla premeditazione.

Ansa