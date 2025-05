Louis Dassilva si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Interrogato questa mattina in carcere a Rimini dove è detenuto da martedì per l’omicidio di Pierina Paganelli, il senegalese ha deciso insieme all’avvocato difensore Riario Fabbri di non rispondere in udienza alle domande del Gip Vinicio Cantarini e del sostituto procuratore Daniele Paci, nell’interrogatorio di garanzia.

Ansa