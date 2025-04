Rimini. Caso Pierina: Dassilva non risponde alle domande della Procura

RIMINI, 17 SET – Louis Dassilva si è avvalso della facoltà di non rispondere.

L’interrogatorio disposto dal sostituto procuratore di Rimini, Daniele Paci, alla presenza del dirigente della Squadra Mobile della Polizia, Marco Masia, è iniziato alle 10.30 e alle 10.40 era già terminato visto che il senegalese detenuto con l’accusa dell’omicidio di Pierina Paganelli ha fatto sapere attraverso i suoi avvocati, Riario Fabbri e Andrea Guidi, di non voler rispondere alle domande degli inquirenti.

Il delitto si è consumato il 3 ottobre del 2023 nel garage della palazzina in cui l’anziana viveva in via Del Ciclamino. La 78enne è stata uccisa con 29 coltellate e il 16 luglio scorso la Procura ha arrestato il vicino di casa della donna, Dassilva.

Ansa