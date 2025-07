Rimini. Cassazione conferma ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio, l’uomo condannato per l’omicidio della compagna

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per Simone Benedetto Vultaggio, il 49enne di Rimini che nel giugno 2022 ha ucciso la compagna, Cristina Peroni, 33 anni, nella loro abitazione. L’omicidio è avvenuto il 25 giugno 2022 in via Rastelli, davanti agli occhi del loro bambino di cinque mesi. Vultaggio aveva colpito la donna con un mattarello e un coltello.

L’avvocato di Vultaggio, Emanuele Polverini, aveva presentato ricorso contro la sentenza, contestando alcune motivazioni della sentenza di primo grado, in particolare le aggravanti di futili motivi e crudeltà. La difesa aveva anche evidenziato presunte illogicità nelle decisioni dei giudici di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, rendendo definitiva la condanna all’ergastolo.

L’episodio ha attirato l’attenzione sulla vicenda di violenza domestica e sulla tutela delle vittime di questi reati. La sentenza conferma la condanna per il gesto violento e le modalità dell’omicidio.