Rimini. Causò una serie di incidenti a Miramare, concessi gli arresti domiciliari al 35enne di nazionalità cinese

Concessi i domiciliari al 35enne di nazionalità cinese arrestato, la notte fra l’1 e il 2 marzo, per aver causato una serie di incidenti a Miramare di Rimini durante una fuga ad alta velocità dalle pattuglie della Polizia Locale. Il giovane, che non parla italiano, ha affermato di non essersi reso conto del posto di blocco e di non aver visto l’alt dei poliziotti. Durante la fuga ha causato vari incidenti, ma lui e le sue passeggere sono usciti illesi. È stato arrestato e denunciato per il rifiuto di sottoporsi al test dell’etilometro. Il suo avvocato ha sottolineato che era ancora sotto shock per l’accaduto e per le difficoltà linguistiche. La prossima udienza del processo si svolgerà il 21 marzo.