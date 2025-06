Rimini. Cavedagna (FdI–ECR): “Le aree interne non sono terre di serie B. Serve un piano europeo per rilanciarle”

“Le aree interne non sono territori da abbandonare, ma spazi preziosi da rilanciare con strategie dedicate, fondi strutturati e un approccio pragmatico”. Così l’eurodeputato Stefano Cavedagna (Fratelli d’Italia – Gruppo ECR) presenta l’evento “Un anno in Europa: tutela dei borghi e delle aree interne”, in programma sabato 28 giugno, a partire dalle 17.15, presso Villa I Tramonti (via Pulzona 3392, Saludecio – RN).

L’iniziativa sarà moderata dal coordinatore provinciale e consigliere regionale di FdI Nicola Marcello e vedrà la partecipazione del sindaco di Saludecio Roberto Cialotti, della senatrice Domenica Spinelli, dell’onorevole Beatriz Colombo e di Ilaria Riccardi, responsabile del dipartimento aree montane.

“Negli ultimi anni si è parlato molto di borghi e aree interne – aggiunge Cavedagna – ma si è fatto troppo poco. È ora di cambiare passo. Vogliamo un’Europa che investa seriamente in infrastrutture, sanità, connettività, incentivi per imprese e cittadini, per ridare slancio a territori ricchi di potenzialità ma troppo spesso dimenticati”.

Durante l’incontro sarà tracciato un bilancio dell’attività parlamentare in Europa a favore dei territori montani e dei piccoli borghi, con l’obiettivo di raccogliere proposte e istanze direttamente dal territorio.

“Le risorse ci sono, ora servono visione e coraggio – conclude l’eurodeputato –. Con Fratelli d’Italia e il gruppo ECR stiamo lavorando a un piano europeo per le aree interne, che metta al centro l’autonomia locale, la valorizzazione delle specificità e la competitività economica, anche al di fuori dei grandi centri urbani. Vogliamo un’Europa che sia davvero vicina a tutti i cittadini, ovunque vivano”.