Rimini. “Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere”: un avviso pubblico per realizzare un progetto di socializzazione ed educazione all’ambiente

Il Parco Cervi in centro città e il Parco Migani di Miramare saranno oggetto di due sperimentazioni per la realizzazione di attività di animazione urbana, educazione ambientale e aggregazione sociale, con l’obiettivo di promuovere e sostenere la partecipazione e il rafforzamento delle relazioni sociali nelle diverse aree del territorio comunale, favorendo inoltre la valorizzazione dell’identità territoriale con azioni mirate a creare il senso di appartenenza al quartiere e alla comunità di riferimento. Per farlo il Comune di Rimini ha pubblicato una procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione con i soggetti del terzo settore e il coinvolgimento di volontari.

“Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere”, questo il titolo del progetto riminese, avrà una durata di mesi 10 e si svolgerà nei due parchi cittadini Parco Cervi e Parco Migani,

l’obiettivo del progetto “Paesaggi sociali” è quello di ascoltare e recepire i bisogni della comunità, utilizzando l’ambiente sia come occasione educativa che come ambito socializzante. Per questo sono state individuate due aree di intervento: il Parco Cervi e il Parco Migani che per la loro posizione si caratterizzano principalmente come luoghi di passaggio ma che, non sempre, sono valorizzati anche nelle loro potenziali di aggregazione e formazione. Tra le azioni, sensibilizzare le comunità al rispetto della biodiversità e dell’ambiente più in generale, promuovendo azioni di outdoor education e attività all’aria aperta, stimolare i legami tra comunità, lo scambio intergenerazionale e l’inclusione sociale nell’ottica di costruire comunità più coese e valorizzare iniziative di comunità e cittadinanza attiva che coinvolgano le realtà e i gruppi attivi sul territorio.

Promotore e protagonista del progetto è Il CEAS Multicentro (Centro di Educazione alla Sostenibilità) del Comune di Rimini, che con la sperimentazione progettuale dal titolo “Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere” intende restituire alle scuole, ai residenti e non residenti, a giovani e anziani, a famiglie e bambini, due parchi cittadini, in aree di condivisione e conoscenza, attraverso azioni di coinvolgimento partecipato, prediligendo attivita? di sensibilizzazione ai temi ambientali e al benessere psico-fisico in outdoor;

In particolare gli obiettivi del Progetto “Ci troviamo al parco? Vivere, sentire, animare il quartiere” si concretizzano in:

-incontri propedeutici al coinvolgimento partecipato della cittadinanza per la raccolta di idee sulle attivita? da svolgere nei due luoghi oggetto della sperimentazione: Parco Migani e Parco Cervi;

-coinvolgimento delle imprese del territorio;

-ideazione di un calendario di eventi o attivita? rivolte a bambini, giovani, famiglie e anziani su tematiche ambientali;

-giochi all’aperto;

-piccole feste di quartiere;

-letture, disegni, danza e musica all’aperto

-attivita? sportive

Comune di Rimini