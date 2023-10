Rimini. Cittadella della sicurezza, iniziate le operazioni di demolizione dell’ex Caserma Giulio Cesare

Dopo la consegna del cantiere alla ditta incaricata avvenuta il 27 settembre scorso e le prime opere di allestimento e sistemazione dell’area portate avanti in questi giorni, sono entrate nel vivo le operazioni di demolizione dell’ex Caserma Giulio Cesare, immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio dove sorgerà il nuovo complesso destinato a diventare sede centrale dei diversi Enti e forze di polizia del territorio. Un intervento di grande rilevanza per la città, per un investimento complessivo di circa 60 milioni di euro in capo all’Agenzia del Demanio.

Secondo il crono programma indicato dal Demanio, l’intervento di demolizione dello stabile – che occupa circa 70.000 mq di superficie – si completerà entro la fine del 2023. Parallelamente l’Agenzia sta lavorando ad un altro passaggio cruciale, il lancio del concorso di progettazione della Cittadella della sicurezza, oggetto dei confronti che si stanno succedendo in queste settimane. Da maggio 2021 infatti è stato istituito un Tavolo Tecnico Operativo che, recependo e condividendo le esigenze di tutte le Amministrazioni coinvolte, sta definendo i contenuti del documento di indirizzo che sarà alla base del bando per la progettazione della Cittadella che accoglierà gli uffici di Questura, Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia Stradale e Corpo Forestale dei Carabinieri, oltre a spazi destinati agli alloggi del personale. L’obiettivo è quello di poter dotare la città di questo centro nevralgico per il presidio e la sicurezza del territorio di tutta la provincia nel corso del 2027.

“E’ l’inizio di un percorso atteso da tempo, che l’Amministrazione sta seguendo passo dopo passo con grande attenzione – sottolinea il sindaco Jamil Sadegholvaad – in un confronto proficuo con l’Agenzia del demanio nazionale e regionale che ringrazio per l’importante investimento messo in campo e per l’impegno assunto. Un impegno che va nella direzione di una razionalizzazione ed efficientamento delle attuali sedi delle amministrazioni statali del territorio e che permetterà di dotare la provincia di un complesso moderno e funzionale alle esigenze degli enti e dei corpi di polizia e del personale impegnato ogni giorno a servizio delle nostre comunità”.

Comune di Rimini