Rimini. Cittadino marocchino viola il divieto di dimora in città, arrestato dalla Polizia di Stato

Nella mattinata di ieri, lunedì 19 giugno, personale della Polizia di Stato di Rimini congiuntamente a due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Torino aggregati, hanno tratto in arresto un cittadino marocchino, trentenne, irregolare sul Territorio Nazionale poiché trovato nella città di Rimini, nonostante avesse il divieto di dimora. Tale provvedimento gli era stato attribuito a causa di molteplici reati compiuti sia contro il patrimonio che contro Pubblici Ufficiali e reati legati a sostane stupefacenti.

Nello specifico, alle ore 9.30 in seguito ad un controllo effettuato all’interno della struttura in stato di abbandono di via Ugo Bassi, i poliziotti rintracciavano un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che in seguito agli accertamenti effettuati, risultava essere destinatario di un ordine di carcerazione. Inoltre, l’uomo veniva trovato in possesso di un involucro contenente sostanza stupefacente per un peso complessivo di grammi 14.

L’uomo tratto in arresto, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.