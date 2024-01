Rimini. Cocaina e banconote false, arrestato 20enne a San Giuliano

Le segnalazioni dei residenti e dei negozianti di San Giuliano di Rimini hanno permesso di individuare un presunto spacciatore. I Carabinieri hanno fermato un 20enne straniero con regolare permesso di soggiorno e senza fissa dimora. Durante un’attenta operazione di controllo, sabato pomeriggio i militari hanno notato il giovane all’interno di un’auto con i vetri parzialmente oscurati e lo hanno fermato. Nel corso della perquisizione personale, sono stati trovati 350 euro in contanti di cui il giovane non è stato in grado di giustificarne la provenienza. Nell’auto, sono stati rinvenuti invece due involucri contenenti circa 11 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento, all’interno di un contenitore di plastica. Inoltre, sono state trovate due banconote da 50 euro, probabilmente false, poiché con lo stesso numero di serie.

Il 20enne è stato arrestato sia per detenzione ai fini di spaccio che per possesso delle due banconote contraffatte. Verrà processato per direttissima.