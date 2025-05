Rimini, colpito con una bottiglia mentre preleva: 23enne operato d’urgenza. E’ grave

Una serata tra amici si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 23 anni, aggredito brutalmente mentre cercava di prelevare denaro da un bancomat nel cuore del centro storico. L’episodio è avvenuto intorno all’1:30 della notte tra lunedì 19 e martedì 20 maggio, in piazza Malatesta.

Il giovane, residente a Cattolica, si trovava a Rimini per trascorrere qualche ora in compagnia. Al momento dell’aggressione stava accedendo alla zona ATM di una banca quando è stato colpito violentemente alla testa con una bottiglia da un individuo che lo ha sorpreso alle spalle. Il colpo, improvviso e di estrema violenza, lo ha fatto crollare al suolo, lasciandolo ferito e sotto shock.

Nel caos, la tessera bancomat è caduta dalle mani del ragazzo e sarebbe stata raccolta dai rapinatori, che si sono dati alla fuga prima dell’arrivo dei soccorsi. Nonostante la ferita, il 23enne è riuscito a comporre il 112 e chiedere aiuto. In un primo momento, in stato confusionale, ha indicato piazza Mazzini come luogo dell’aggressione, ma è poi emerso che il fatto è avvenuto nei pressi dello sportello automatico in piazza Malatesta.

Trasportato d’urgenza al Bufalini di Cesena, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è attualmente riservata.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per individuare i responsabili dell’aggressione. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e le prime testimonianze raccolte.