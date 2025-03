Rimini. Comincia a prendere forma il presepe di sabbia sulla spiaggia libera

Comincia a prendere forma la sabbia che andrà a comporre le sculture del grande presepe sul mare a Marica Centro. Sono iniziate le attività del team di scultori e artisti della sabbia che stanno dando forma alla tradizione classica napoletana con sculture di sabbia giganti create all’interno della tensostruttura allestita sulla spiaggia libera a due passi da piazzale Boscovich. La Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e negozianti ora dopo ora si sta arricchendo di dettagli e personaggi per dare vita a scenografici gruppi scultorei, dove ogni gesto ed espressione delle figure rappresentate portano un messaggio di gioia e di attesa. Un lavoro che si potrà vedere in presa diretta il 2 e 3 dicembre con visita al presepe, con gli artisti della sabbia all’opera che mostreranno lo spettacolo unico della “Magia della sabbia” che prende forma. Una proposta in pieno stile natalizio molto attesa da riminesi e visitatori e che torna finalmente sulla spiaggia di Marina Centro dopo un anno di stop dovuto agli effetti della pandemia.

Dal 2 dicembre, sempre in piazzale Boscovich, prenderà il via anche in grande Villaggio di Natale che comprende il mercatino di artigianato, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio tutto al coperto con i suoi 600 metri quadrati per fare le evoluzioni sul ghiaccio

Orario ingresso Ice Village: dal lunedì al venerdì 14.30 –22.30; festivi e prefestivi 10 – 23. Dal 23 dicembre al 7 gennaio (vacanze di Natale) tutti i giorni 10 – 23. Ingresso pista e noleggio pattini a pagamento. Ingresso adulti €. 9,00 – con pattini propri €. 7,00 Bambini (al di sotto di cm. 120) €. 7,00. Info: 331 522 4196 – 375 78 14 857. Inaugurazione il 2 dicembre.

Orario Presepe: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (disponibilità per gruppi al mattino dalle 10 alle 12 previa prenotazione); sabato e festivi dalle 9.30 alle 19. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni 9.30 – 19. Ingresso libero. Inaugurazione venerdì 8 dicembre. Nel week-end precedente è possibile visitare il presepe per vedere gli artisti all’opera.

Ingresso libero. Info: 331 5224196 www.facebook.com/presepesabbia.rn

Comune di Rimini