Rimini. Completato il sottopasso ciclo pedonale di via della Fiera

Nella giornata di domani – sabato 18 maggio – è prevista l’apertura del sottopasso ciclo pedonale di via della Fiera, uno degli interventi che interessano la Statale 16, inserito nel piano delle opere complementari a carico di Autostrade per l’Italia. Un’altra opera che ha consentito di ricucire una storica frattura del territorio, compattando la città tra mare e monte dell’Adriatica.

L’intervento ha riguardato in particolare la realizzazione di un sottopasso scatolare di attraversamento della Statale 16, per una lunghezza di 16,40 metri, con rampe di accesso (due sul lato monte della S.S. 16 e una sul lato mare), all’altezza della rotatoria tra la Statale 16, via della Fiera e via della Grotta Rossa. Un’opera che ha lo scopo di migliorare il collegamento tra le zone urbanizzate che si trovano a monte della Statale e la città, salvaguardando la sicurezza dei cittadini.

In queste ore si stanno smontando tutte le reti del cantiere e si sta provvedendo alla pulizia finale, per chiudere il lavoro e consegnare il nuovo sottopasso ciclo pedonale ai cittadini. L’apertura è prevista per domani, quando si potrà attraversare, con la bici o a piedi, la statale in totale sicurezza.

La realizzazione di quest’opera consentirà di eliminare l’impianto semaforico attuale a servizio dell’attraversamento pedonale a raso posto a nord della rotatoria di via della Fiera, che però – solo per esigenze di sicurezza – rimarrà in funzione ancora qualche giorno.

Il percorso ciclabile lato mare, adesso già collegato con via della Fiera, verrà terminato definitivamente solo dopo che HERA avrà completato alcuni lavori legati al PSBO, che interessano una parte del parco in cui è prevista la realizzazione di un altro pezzo di percorso ciclabile. Conclusa quest’ultima fase, infatti, si potrà poi completare il progetto anche con il previsto collegamento ciclo pedonale diretto con via Alessandrini.

Comune di Rimini