Rimini. Con il maltempo aperti diversi scarichi a mare lungo la costa riminese

Questa mattina, la provincia di Rimini è stata colpita da forti rovesci e vento, segnalando l’inizio di una giornata di instabilità metereologica. Le piogge intense, iniziate poco prima delle sette, hanno portato a un abbassamento delle temperature.

In risposta all’evento meteo, diversi scarichi a mare sono stati aperti lungo la costa riminese. Tra questi, i punti di Torre Pedrera – Brancona, Viserbella – La Turchia, Foce Marecchia (sia a 50 metri a nord che a sud), Bellariva – Colonnella 1, e Rivazzurra – Rodella. Anche a Cattolica, nel tratto di Viale Fiume, è stato attivato un divieto di balneazione. Questo divieto rimarrà in vigore per 18 ore, come misura precauzionale per la qualità delle acque.