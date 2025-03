Rimini. Con l’arrivo della primavera sboccia la stagione dei mercatini: dalla fiera della domenica di primavera all’antiquariato, dagli artigiani ai prodotti chilometro zero

Con l’arrivo della Primavera a Rimini sbocciano i mercatini, offrendo ai visitatori la duplice opportunità di esplorare i suoi luoghi storici, percorrendo le antiche vie cittadine, e di scoprire le numerose occasioni nascoste fra i banchi del centro storico fra antiquariato, artigianato, creatività e prodotti a chilometro zero.

La domenica prima di Pasqua si tiene la tradizionale Fiera della Domenica di Primavera, quest’anno il 13 aprile. Questo evento offre un’ampia selezione di prodotti non alimentari, con un settore dedicato a piante e fiori, per festeggiare l’arrivo della primavera.

La prossima domenica, come ogni ultima domenica del mese, si tiene Rimini Antiqua, la mostra mercato che si tiene nelle suggestive piazze di Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto. Qui, gli appassionati di vintage e antiquariato troveranno una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e molto altro.

Una domenica al mese e non solo, la creatività è in mostra con Artigiani al Centro, dedicata a creatività e design con artigiani e creatori locali che presentano le loro opere, realizzate utilizzando legni, metalli, tessuti e materiali riciclati.

Un appuntamento speciale è rappresentato da Domeniche ad Arte, mostra mercato in centro storico dedicata all’artigianato e all’hobbistica locale, curata dall’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Il giovedì invece è la volta della mostra-mercato dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti. Ed infine il Mercato dei produttori agricoli che si svolge settimanalmente ogni venerdì, nell’area a lato del parcheggio Tiberio.

Ecco tutti i mercatini:

ogni ultima domenica del mese, eccetto luglio e dicembre 2025

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d’Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso: libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/riminiantiqua

domenica 20, 21 aprile; 18 maggio; 1, 2 giugno; 21 settembre; 14, 19 ottobre; 16 novembre; 7, 8 dicembre 2025

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Appuntamento con arte, creatività, design e soprattutto tante idee e voglia di fare, di creare e di inventare. Una domenica al mese e non solo, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Ingresso libero

Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro

domenica 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 28 settembre, 26 ottobre e 30 novembre 2025

tratto di C.so D’Augusto tra Via Brighenti e Largo Giulio Cesare – Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato denominata ‘Domeniche ad Arte’ in cui vengono esposti l’artigianato e l’hobbistica locale. A cura dell’Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: 338 8270486 www.facebook.com/assartmorripizzioli

domenica 13 aprile 2025

via IV novembre, piazza Tre Martiri e Corso d’Augusto, Rimini centro storico

Fiera della domenica di Primavera

Ogni anno la domenica prima di Pasqua, nel centro di Rimini, si svolge la Fiera di Primavera, una fiera di commercio non alimentare in cui è previsto un settore specializzato per la vendita di piante e fiori e affini.

Orario: Intera giornata

ogni giovedì mattina dal 9 gennaio al 18 dicembre 2025

Rimini, piazzale SGR, via Chiabrera 34/b

Il mercatino dell’SGR

Ritorna il mercatino della mostra, mercato e vendita dei prodotti agricoli del territorio a Km 0, promossa dal Gruppo SGR e realizzata in collaborazione con CIA e Coldiretti.

Ai consumatori sempre più attenti alla salute e al benessere, viene offerta la possibilità di fare una spesa sana senza dovere coprire grandi distanze, con l’opportunità di acquistare prodotti freschi, genuini e biologici del territorio a KM 0. In tal modo, inoltre, viene favorito lo sviluppo dell’economia agricola locale in un’ottica di sensibilizzazione al rispetto e alla tutela dell’ambiente.

Orario: dalle 7.30 alle 13.30 Info: 0541 303241 (SGR)

Tutti i venerdì

Parcheggio Tiberio, via Tiberio – Rimini Borgo San Giuliano

Mercato degli agricoltori

Mercato annuale dei produttori agricoli che si svolge settimanalmente ogni venerdì nell’area a lato del parcheggio Tiberio. Qui si possono trovare i migliori prodotti di stagione del territorio e acquistare ortaggi, frutta, prodotti biologici, formaggi, salumi, olio, vino, miele e confetture dei produttori agricoli della provincia di Rimini e comuni limitrofi. Una ventina di banchi per una spesa ‘contadina’ fatta direttamente in città. L’offerta degli agricoltori locali è un’occasione per trovare la varietà delle produzioni nelle diverse stagioni dell’anno e per promuovere la filiera corta, la territorialità e la tipicità ‘vicino a casa’. Il mercato è organizzato da CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e Coldiretti.

Orario: dalle 7.00 alle 13.00 www.rimini.coldiretti.it

