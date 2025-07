Rimini. Con YoungERcard più agevolazioni e volontariato per i giovani under 29

Coinvolgere un numero sempre maggiore di esercizi commerciali e spazi disposti a offrire sconti e agevolazioni per gli under 29, promuovendo al contempo esperienze di volontariato che vedano i giovani protagonisti attivi nella vita della comunità.

È questo l’obiettivo al centro della delibera approvata nell’ultima seduta di Giunta, con cui l’amministrazione comunale punta a rilanciare e rafforzare la “YoungERcard”, uno strumento pensato per i giovani dell’Emilia-Romagna.

L’iniziativa, intitolata “YoungERcard: esperienze, risparmio, solidarietà. Progetti di volontariato e sconti per i giovani”, è stata elaborata per accedere ai fondi messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2024, percorso GECO 14 – Azioni YoungERcard.

Con questa proposta, il Comune intende valorizzare un progetto già esistente, ampliandone la portata attraverso nuove collaborazioni e progettualità. L’obiettivo è offrire alle ragazze e ai ragazzi del territorio un ventaglio ancora più ricco di opportunità: da sconti per cinema, eventi sportivi e attività culturali, a nuove occasioni di volontariato che permettano loro di partecipare attivamente alla vita della comunità.

Il progetto, che dovrà essere concluso entro il 15 novembre 2026, sarà interamente finanziato con risorse regionali.

“Si tratta di un’idea progettuale che rientra nell’ambito delle politiche giovanili e che guarda a una sempre maggiore cittadinanza attiva dei giovani – è il commento dell’assessora alle politiche giovanili, Francesca Mattei -. Che siano agevolazioni capaci di invitare alla partecipazione alla vita del territorio o vere e proprie opportunità di impegno nel mondo del volontariato, tutto è pensato perché Rimini sia continuamente una fonte di stimolo per le ragazze e i ragazzi grazie a una gamma di opportunità diversificata e capace di coinvolgere” .

Comune di Rimini