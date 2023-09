Rimini. Conclusi i lavori di adeguamento della pista ciclabile lungo via Flaminia

Entrato in funzione il primo totem cittadino di monitoraggio delle bici transitate, realizzate 18 piazzole di sosta per i veicoli leggeri, interventi su bicibus e piedibus

Si è concluso in questi giorni l’intervento di adeguamento della mobilità ciclabile lungo via Flaminia. L’intervento, dell’importo complessivo pari a 270mila euro e che ha beneficiato del finanziamento ministeriale che rientra nel programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del progetto “Sicuri in bici. Collegati alla città”, ha previsto 5 macro-aree d’intervento.

Oltre alla riqualificazione della ciclabile di via Flaminia, nel tratto compreso fra la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Annunziata (Colonnella) alla rotatoria di Via Settembrini, l’intervento ha incluso la realizzazione di piazzole di sosta per i veicoli leggeri, interventi dedicati a “bicibus” e “piedibus” che interessano la scuola elementare del Villaggio 1 Maggio in Via Bidente ed i percorsi ciclopedonali limitrofi.

Sempre nell’ambito dei lavori eseguiti, è stato installato il primo totem cittadino per il monitoraggio dell’utilizzo pista ciclabile e la rilevazione del numero degli utenti che percorrono la pista di via Flaminia. Il totem, già in funzione, segnala sia il numero delle bicilette transitate che la CO2 “ridotta”.

I lavori eseguiti hanno riguardato vari interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, che sono partiti dalla necessaria manutenzione straordinaria di una delle ciclabili più frequentate della città che collega la zona della Colonnella ed il centro studi, ma che si allarga anche ad altri interventi paralleli con lo scopo di mettere in sicurezza l’utenza “debole” costituita da pedoni e ciclisti che devono transitare e attraversare la trafficata Via Flaminia ed incentivare altresì l’uso della bicicletta in sostituzione dell’automobile.

In particolare, i lavori che hanno interessato il tratto di pista ciclabile della Via Flaminia compreso fra la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Annunziata e la rotatoria di Via Settembrini hanno visto l’esecuzione vari interventi di lungo la ciclabile, gli attraversamenti pedonali e ciclabili, incluso, nei pressi della Chiesa, il riposizionamento di una fermata del Trasporto Pubblico Locale in una parte più ampia della sede stradale che permetterà agli autobus di sostare temporaneamente senza intralciare ed interrompere il traffico veicolare, diversamente da quanto accadeva prima. L’area prospicente la facciata della Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Annunziata è stata riasfaltata e sono state riqualificate le aiuole verdi che delimitano la pista ciclabile, è inoltre stato allargato il marciapiede posto sul lato di via Flaminia in adiacenza alla Chiesa al fine di permettere un transito agevole e in sicurezza delle biciclette e dei pedoni.

Sono inoltre state realizzate 18 piazzole (di 4 metri per 2) per la sosta di “veicoli leggeri”, biciclette e monopattini nel Villaggio San Martino, rotatoria GROSS, Colosseo, Via Santerno, Via Costa, Via Flaminia (n.2), Via Settembrini, Ospedale, Via Stampa, Via Fada, Tribunale, parcheggio Giovanni da Rimini, parcheggio Via Balilla, Viale IX Febbraio (n. 2), Via Crispi e Via Bastioni Orientali.

Sono poi stati realizzati due interventi relativi a “bicibus” e “piedibus” che interessano la scuola elementare di Villaggio 1 Maggio in Via Bidente ed i percorsi ciclopedonali limitrofi.

I lavori sono stati diretti e coordinati dal Settore Infrastruttura Stradale di Anthea su incarico del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini.

“Sicuri in bici e collegati alla città” – commenta l’Assessora alla mobilità Roberta Frisoni – è un progetto che è stato costruito ascoltando le esigenze dei potenziali fruitori. Sono state realizzate opere di necessaria manutenzione e messa in sicurezza importanti per lo sviluppo della mobilità sostenibile su una parte strategica della nostra città, in un quadrante dove oltre al Centro Studi delle scuole secondarie superiori si concentrano il plesso ospedaliero e attività commerciali e produttive. L’intervento più significativo è certamente quello in zona Colonnella lungo la via Flaminia, dove sono state riposizionate alcune fermate del T.P.L consentendo agli autobus di sostare senza intralciare il traffico veicolare. Siamo al lavoro per continuare a mettere in sicurezza i percorsi ciclabili della città”.

Comune di Rimini