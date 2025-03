Rimini. Confesercenti. Consumi, febbraio mese freddo ma solo per le vendite

Le temperature miti non hanno agevolato i saldi dei capi invernali: 7 negozianti su 10 lamentano un calo

Rimini, 29 febbraio 2024 – Per il commercio al dettaglio febbraio resta un mese freddo. La frenata dei prezzi dà infatti un’iniezione di fiducia ai consumatori, ma non alle vendite: l’indice Istat di fiducia complessiva del comparto si ferma a 100,6 ed escludendo il periodo della pandemia è il febbraio peggiore dal 2015.

“ Il prolungato miglioramento della fiducia dei consumatori non si sta trasformando in consumi – osserva Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti provinciale Rimini -. Fra le cause anche la ripresa del risparmio, che le famiglie tornano ad accumulare dopo averlo sacrificato per mantenere i livelli di spesa durante la fase di picco dell’ondata inflazionistica. Un quadro difficile per le imprese del commercio al dettaglio: continuano a soffrire anche le attività della distribuzione tradizionale, il cui giudizio sulle vendite rimane negativo ormai da giugno scorso”.