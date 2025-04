Rimini. Confesercenti. Sabato al via i saldi estivi: un cittadino su due pronto a comprare

Primo anno con la stessa data in tutta Italia, ma occorrerebbe spostarla più avanti

Rimini, 4 luglio 2024 – Partono sabato i saldi estivi, per la prima volta lo stesso giorno in tutta Italia. L’interesse dei consumatori cala un poco rispetto allo scorso anno, ma rimane alto: oltre uno su due (il 55%, era il 61% nel 2023) ha intenzione di acquistare almeno un capo o prodotto moda, per un giro d’affari complessivo che Confesercenti stima in oltre 3,5 miliardi di euro a livello nazionale. S

Secondo il sondaggio Confesercenti-IPSOS sui consumatori, le vendite di fine stagione estive saranno un momento importante per gli imprenditori del commercio moda, che vengono da un trimestre primaverile freddo. Il meteo incerto ed anomalo ha avuto infatti un impatto negativo sui consumi, con il 39% dei consumatori che ha acquistato meno capi, calzature e accessori.

Complessivamente le attese di vendita sono improntate alla stabilità rispetto al 2023, anche se molto conterà ancora la variabile meteo. “I saldi estivi rimangono tra gli eventi commerciali più apprezzati, anche se l’eccesso di promozioni e presaldi ne hanno ridotto l’impatto – osserva Fabrizio Vagnini, presidente Confesercenti della provincia di Rimini -. L’auspicio è che si raggiungano i risultati dello scorso anno. Anche la partenza coordinata tra tutte le regioni è positiva. Certo, però, la data di avvio rimane troppo anticipata: in teoria sarebbero vendite di fine stagione, ma arrivano a poco più di una settimana di distanza dall’inizio dell’estate. Bisogna spostarle più avanti”.

Una spinta ai consumi dovrebbe arrivare anche grazie ai rinnovi contrattuali firmati quest’anno, come quello del terziario i cui dipendenti riceveranno a luglio 600 milioni di euro di una tantum, e alle quattordicesime: il 19% dei percettori le impiegherà infatti (anche) per acquisti moda durante le vendite di fine stagione.

Chi compra. Oltre al 55% che ha già dichiarato l’intenzione di acquistare, c’è anche un 31% di intervistati che passeggerà comunque tra le vetrine (virtuali o reali) e valuterà in base alle offerte e agli sconti, ed un ulteriore 6% che ancora non ha deciso. Solo il 7% degli intervistati dichiara di non volere approfittare dell’occasione.

Cosa si compra. Anche in occasione di questi saldi estivi sono le calzature il prodotto moda più ricercato, indicato dal 61% degli intervistati: soprattutto sneaker estive, ma anche ballerine, sandali e slingback e scarpe da barca; tra gli scaffali e le vetrine si inseguono quest’anno molto anche le calzature tecniche, in particolare per il running, per il trekking e per il tennis. Seguono – con il 57% delle preferenze – t-shirt e top, in particolare polo e magliette sportive, mentre per le donne si afferma la tendenza alla ricerca di maglie, bluse e top di tessuti estivi, soprattutto lino ma anche seta, con una riscoperta delle stampe floreali. Al terzo posto, nella classifica ci sono pantaloni e gonne (44% delle indicazioni): quest’anno l’accento cade sulle ‘gonne midi’, di media lunghezza, ma sono cercati sempre anche shorts e bermuda di denim e leggings, oltre ai classici pantaloni estivi leggeri tipo chino per gli uomini, tra i quali emerge un interesse anche per pantaloni cargo, lunghi o corti che siano. Il 41% degli intervistati cercherà anche maglieria estiva. Nella top ten ci sono anche abiti e vestiti (39%), e camicie (30%) – anche in questo caso, preferibilmente, di cotone leggero, lino o seta – poi costumi e moda mare (29%), pigiami/camicie da notte (16%) e infine borse (15%).

Confesercenti