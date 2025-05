Rimini. Consigliere Comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia): “Spesi dal Comune circa 450.000 euro per le telecamere del Centro Storico spente da sei anni!”

L’Amministrazione Comunale ha annunciato che entro fine anno 2024, saranno riaccese le telecamere del vigile elettronico nel Centro Storico e nel Borgo San Giuliano, spente da ben 6 anni.

Risale, infatti, all’agosto 2018 il primo comunicato, sull’ampliamento della nuova Zona a Traffico Limitato, e al febbraio 2019 l’annuncio di conclusione dell’installazione dei tredici varchi elettronici, che sarebbe dovuta entrare in funzione nella medesima primavera.

E’ seguita, nel dicembre 2021, l’ennesima promessa, non rispettata dall’Amministrazione Comunale: “la telecamera per la Ztl di Corso d’Augusto-Via Ducale sarà accesa anticipatamente rispetto al resto del Centro Storico, al termine dei lavori sulla rotatoria in via d’Azeglio ( ultimati nel giugno 2022), per ridurre il traffico di notte in via Ducale.”

Anche dopo l’autorizzazione ottenuta, nell’ottobre 2023, dal Ministero delle Infrastrutture (grazie a interessamento del sottoscritto), l’entrata in funzione della video sorveglianza della ZTL nel Centro Storico è stata rinviata al primo semestre 2024.

A interrogazione Consigliare del sottoscritto dell’autunno scorso, relativamente al grave ritardo di 5 anni, rispetto all’annuncio del 2019, nell’attivazione della videosorveglianza, l’Assessore Frisoni si giustificava: “devono essere ancora apportate modifiche ad alcuni varchi, alla cartellonistica e l’accensione dovrà essere contestuale per tutte le telecamere del Centro Storico”.

Ora, dobbiamo registrare, l’ennesimo rinvio di accensione delle telecamere, alla fine del corrente anno 2024.

Sono quindi trascorsi 6 anni dal 2019 al 2024 in cui il Comune ha pagato il canone annuale di 74.000 euro, per complessivi circa 450.000 euro, alla società affidataria del servizio noleggio (installazione, manutenzione, controlli accessi veicoli alla ZTL, permessi di circolazione), senza che le telecamere fossero in funzione. In tale ampio arco temporale, al Comune sono venuti a mancare anche gli introiti rinvenienti dall’attività sanzionatoria relativa agli accessi non autorizzati alla ZTL.

Ritengo opportuno portare all’attenzione della Corte dei Conti gli eventuali danni economici subiti dal Comune.

Considerato che la nuova gara per il contratto di servizio dal 2025 al 2030 prevede un canone annuale maggiorato di 94.000 euro, auspichiamo, che dopo 6 anni di continui rinvii, si concretizzi finalmente l’attivazione dei varchi elettronici videosorvegliati, utili a regolare il traffico e ridurre l’inquinamento e migliorare la vivibilità nel Centro Storico.

Gioenzo Renzi

Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia