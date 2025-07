Rimini. Contrasto allo spaccio: 3 arresti da parte della Polizia Locale

Ieri mattina, la Polizia Locale di Rimini, ha arrestato un uomo di 26 anni trovato in possesso di sostanze stupefacenti e materiale per lo spaccio, durante un servizio di contrasto allo spaccio, in un parcheggio della zona nord della città. L’operazione rientra in una serie di servizi di contrasto al traffico di droga, svolti dalla squadra giudiziaria della Polizia Locale in diverse azioni separate, che hanno portato all’arresto di altre 2 persone.

Durante un controllo di routine in un parcheggio, nel quale sono stati individuati anche 6 consumatori in possesso di modiche quantità – segnalati alla Prefettura come prevede la norma – gli agenti hanno notato un passeggero di un altro veicolo, nascondere un involucro nello sportello dell’autovettura. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di una piccola quantità di sostanza stupefacente del tipo metanfetamina. L’approfondimento del controllo ha permesso di scoprire ulteriori 22,55 grammi della stessa sostanza, oltre a 4 grammi di cocaina e alcune quantità di hashish. L’uomo aveva con sé anche un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per la preparazione delle dosi, oltre a 180 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane è stato condotto nella camera di sicurezza del Comando e questa mattina comparirà per direttissima davanti al Giudice del Tribunale di Rimini.

Nei giorni precedenti la squadra giudiziaria aveva effettuato altri due interventi. Giovedì pomeriggio, durante l’identificazione di una persona sospetta, fermata in una zona adiacente al Parco della Cava, un uomo del 1986 aveva reagito violentemente al controllo ed era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Venerdì mattina, nel quartiere Villaggio Primo Maggio, durante il controllo di un autoveicolo, il conducente (classe 1974) aveva tentato di disfarsi di un involucro contenente 12 grammi di cocaina. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e condannato per direttissima con patteggiamento a 8 mesi e 1600 euro di multa.

Comune di Rimini