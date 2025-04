Rimini contro le truffe verso gli anziani

Tra le attività principali ci sarà una campagna informativa e formativa, che verrà svolta all’interno dei centri sociali per anziani e nei centri abitativi ACER, per fornire consigli pratici e strumenti di prevenzione. Nel caso in cui la truffa sia purtroppo già avvenuta, o anche solo tentata, sarà disponibile inoltre un supporto legale e psicologico gratuito in via Caduti di Marzabotto 30 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30), In alternativa è possibile contattare il numero 0541.779989 o scrivere a truffeanziani@gmail.com