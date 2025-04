Rimini. Controlli ai parchi pubblici e agli edifici abbandonati. I servizi della Polizia Locale nel fine settimana di Pasqua

Oltre alla massiccia presenza di divise sulle strade per la sicurezza e il controllo della viabilità durante le festività pasquali, i servizi predisposti dalla Polizia Locale di Rimini si sono estesi in tutto il territorio comunale e anche nei parchi pubblici e in alcuni edifici abbandonati. Un’attività programmata, svolta dal Nucleo Sicurezza Urbana, affiancato dalle unità cinofile, che si concentra soprattutto nei luoghi più sensibili e frequentati per garantire il decoro e la sicurezza urbana.

In questi giorni sono stati svolti in particolare due servizi, sia nelle ore pomeridiane che serali, nei parchi pubblici XV Aprile (Parco Marecchia), Cervi, Renzi, Pertini e Giovanni Paolo II (ex Cava). Un’attività, finalizzata alla sicurezza che si è estesa anche a tre edifici abbandonati come l’ex Centrale del latte, tra via Bagli e la Statale 16, l’ex colonia Enel e un Hotel chiuso di Marebello.

Questi servizi di presidio, messi in campo da una squadra di 8 agenti con 2 unità cinofile, hanno consentito di fermare e identificare complessivamente oltre 50 persone, alcune delle quali sono state foto-segnalate e denunciate per occupazione abusiva di edificio pubblico (art. 633 del Codice Penale). Tre in particolare sono stati i soggetti trovati a occupare abusivamente ciascuna delle tre strutture controllate, che si erano introdotti violando le chiusure, ora ripristinate.

Durante i numerosi controlli, in particolare svolti nei parchi pubblici, ma anche nel quartiere di Borgo Marina, sono state 9 in tutto le persone segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale (art. 75 DPR 309/90). Nella giornata di lunedì, in particolare, gli agenti sono intervenuti per sedare una violenta lite fra due giovani, che ha portato alla denuncia di uno di essi (classe 2000) per lesioni, percosse e furto. Un’aggressione alla quale hanno assistito direttamente le divise mentre stavano pattugliando il Parco Cervi nelle ore pomeridiane.

Comune di Rimini