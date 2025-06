Rimini. Controlli della Polizia Locale nel fine settimana

Nel corso dell’ultimo fine settimana, la Polizia Locale di Rimini ha garantito una presenza costante sulle strade comunali durante i turni serali e notturni, con l’impiego di più squadre operative. Le pattuglie, dislocate in diversi punti del territorio, hanno svolto servizi di controllo del traffico e prevenzione degli incidenti stradali, con particolare attenzione alle aree di Marina Centro, del Porto e di Via Tripoli.

Durante i controlli, alcuni conducenti sono stati sottoposti ad accertamenti con l’alcol test, per verificare il rispetto dei limiti di tasso alcolemico stabiliti dal Codice della Strada. Le verifiche hanno portato al ritiro di 20 patenti di guida.

In particolare, 8 patenti sono state ritirate ai sensi dell’articolo 186 del Codice della Strada, per la guida con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l (comma 2 lett. B), o superiore a 1,5 g/l (comma 2 lett. C), con conseguenze più gravi in termini di sanzioni e sospensione della patente. Le restanti 12 patenti sono state ritirate in base alla violazione più lieve (prevista dall’art 186, comma 2, lettera A,) che sanziona i conducenti che guidano con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.

Comune di Rimini