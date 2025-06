Rimini. Coppia rimasta vittima di estorsione e furto: arrestati due uomini di nazionalità marocchina

Una serata in un locale di Marina Centro si è conclusa con un episodio di furto e estorsione ai danni di una giovane coppia di 20enni a Rimini. La notte tra lunedì e martedì, i due giovani hanno trascorso del tempo insieme, poi si sono appartati in auto in piazzale Boscovich.

Intorno alle 3:30, mentre si scambiavano effusioni, sono stati sorpresi da due uomini di origine marocchina, di 25 e 50 anni, che hanno aperto la portiera dell’auto e sottratto alla ragazza una borsetta contenente uno smartphone e altri effetti personali. Quando il ragazzo ha tentato di recuperare il cellulare chiamando il numero della ragazza, ha ricevuto una risposta che lo ha indirizzato a incontrarsi sulla spiaggia con 150 euro in cambio del telefono.

Immediatamente, la polizia è intervenuta, organizzando un punto di incontro con i due giovani. Mentre il 20enne consegnava il denaro ai due uomini, gli agenti delle Volanti sono sbucati dal nulla e hanno bloccato i due marocchini, che hanno anche causato danni all’interno di un’auto di servizio durante il tentativo di fuga.

I due sono stati arrestati con l’accusa di estorsione in concorso e portati nel carcere di Rimini, in attesa dell’interrogatorio di convalida previsto per mercoledì mattina. La polizia ha restituito alla ragazza gli oggetti sottratti, incluso il cellulare.