Rimini. Corriere al volante colto da malore: intervento provvidenziale della Polizia Stradale

Intervento provvidenziale della Polizia questo pomeriggio intorno alle 14.30 su via Tolemaide a Torre Pedrera. Una Pattuglia della Stradale di Novafeltria, in transito nella zona, ha notato il furgone di un corriere finire fuori strada. Una volta raggiunto il mezzo, gli agenti hanno visto il conducente accasciato sul volante, probabilmente in preda ad un malore improvviso. Hanno allertato immediatamente i sanitari del 118 e nel frattempo hanno praticato un massaggio cardiaco, determinante per evitare il peggio. L’uomo è stato poi trasportato all’ospedale Infermi di Rimini.