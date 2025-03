Rimini. Corte d’Appello di Bologna conferma le assoluzioni per ex amministratori della banca Carim

Il Tribunale della Corte d’Appello di Bologna ha convalidato le assoluzioni degli ex vertici della banca Carim, coinvolti in un processo relativo a presunti reati di falso in bilancio. Tra gli imputati figurano il manager Giuliano Ioni, il presidente del Consiglio di Amministrazione Alberto Martini e il vicedirettore generale Claudio Grossi, oltre ad altri membri del precedente CdA.

Le decisioni di primo grado erano state emesse nel 2018 dal Tribunale Collegiale di Rimini, che aveva già dichiarato l’assenza di colpevolezza. La Procura, rappresentata dal Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi, e alcune parti civili, assistite dall’avvocato Davide Lombardi, avevano presentato un ricorso in Appello.

La pronuncia della Terza Sezione penale della Corte d’Appello, comunicata martedì 10 settembre, ha ribadito l’assoluzione degli imputati. Il legale Alessandro Catrani, che difende Franco Paesani, ha espresso soddisfazione per l’esito, evidenziando come la decisione si basi su un’accurata analisi dei fatti condotta dai consulenti tecnici. Secondo Catrani, le accuse risultavano infondate e hanno ledere la reputazione degli accusati.