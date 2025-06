Rimini, crisi energetica al centro del primo evento regionale di Assium e Consumerismo: il 27 giugno confronto tra istituzioni, imprese e consumatori

A Rimini si terrà venerdì 27 giugno il primo evento regionale dedicato al tema dell’energia, promosso da Assium, l’associazione italiana utility manager, e Consumerismo. L’iniziativa dal titolo “Utility management: imprese, enti e consumatori a confronto” si svolgerà presso la Sala Marvelli, in via Dario Campana, a partire dalle ore 10:30, con il patrocinio di Provincia e Regione Emilia Romagna.

L’evento nasce in un momento particolarmente critico per il settore energetico, caratterizzato da un aumento significativo dei costi delle bollette. Questo incremento, spiegano gli organizzatori, è dovuto sia alla fiscalità interna sia alle tensioni internazionali che continuano a influenzare negativamente il mercato, causando una spesa energetica sempre meno prevedibile e sostenibile per famiglie e imprese.

Ad aprire i lavori saranno il presidente nazionale di Assium, Federico Bevilacqua, e Marco Lupo, delegato Assium Emilia Romagna e promotore dell’iniziativa. Lupo ha anticipato i temi principali: “Venerdì parleremo di come il settore energetico sta cambiando, sempre più velocemente, delle competenze necessarie per affrontare questo cambiamento e dell’impatto che questo ha oggi sull’economia e sulle famiglie italiane”.

Numerosi gli ospiti che interverranno al confronto, tra cui il presidente di CNA Rimini Marco Polazzi, il presidente di Confartigianato Davide Cupioli, la consigliera regionale Alice Parma e Leonardo Setti, responsabile del progetto Città Solare 2035. Parteciperà in collegamento anche l’onorevole Letizia Giorgianni, promotrice dell’emendamento parlamentare che ha istituito la figura dell’utility manager, il nuovo consulente per le utenze ufficialmente riconosciuto ad aprile nel Decreto Bollette del Governo. Sul tavolo del dibattito ci saranno anche gli interventi di esperti del settore come Elio Martinelli, direttore Commerciale Tea Energia, e Giovanni Conti, energy consultant coordinator di Energika. La moderazione sarà affidata al giornalista Luigi Gabriele.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15, si terrà l’inaugurazione del primo utility point italiano, negli spazi della società Utilities Dimension in viale Tripoli 218/B. Grazie alla collaborazione tra Assium e Consumerismo, questo nuovo punto informativo sarà aperto al pubblico e offrirà un servizio concreto alle famiglie riminesi, fornendo risposte puntuali e assistenza sul complesso tema delle bollette energetiche.

Questo evento rappresenta dunque un momento importante di dialogo e confronto tra istituzioni, imprese e cittadini, in un periodo di profonda trasformazione e difficoltà del settore energetico, per favorire una gestione più consapevole ed efficiente delle utenze.