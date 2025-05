Rimini, da domani, 17 maggio, la campagna di tesseramento 2025 di Potere al Popolo: un invito a ricostruire la comunità

A Rimini sabato 17 maggio, domani, si aprirà ufficialmente la campagna di tesseramento 2025 di Potere al Popolo, movimento politico che propone una nuova visione sociale e politica, focalizzata sui bisogni della gente comune. L’appuntamento è fissato presso la sede di via Pascoli 65, dalle 10 alle 13, con una mattinata aperta a tutti coloro che vogliono conoscere meglio l’organizzazione e il suo programma.

Durante l’incontro, oltre alla possibilità di iscriversi o ritirare la tessera per chi ha già aderito, verrà offerta una colazione gratuita e sarà presentato il nuovo programma nazionale del movimento.

Potere al Popolo si propone come alternativa agli attuali schieramenti politici, accusati di riportare indietro la società con politiche di riarmo e di anteporre interessi economici alle esigenze delle persone. Il movimento denuncia la prevalenza di due visioni di “superiorità occidentale”: da una parte quella nazionalista della destra, dall’altra quella che attribuisce alla civiltà europea un ruolo predominante, tipica del centrosinistra.

Nel suo nuovo programma, Potere al Popolo mette al centro la difesa degli interessi popolari e la costruzione di un futuro in cui la tecnologia sia uno strumento per favorire la cooperazione tra individui e popoli, piuttosto che per generare conflitti. Il movimento sostiene l’idea di una società in cui si lavori meno ma in condizioni di sicurezza e si possa dedicare più tempo al proprio benessere e al contatto con la natura.

La proposta politica non si limita a una questione di idee: per realizzare questo cambiamento è necessario organizzarsi e combattere contro una minoranza di privilegiati che monopolizza il potere economico e decisionale. Per Potere al Popolo, il futuro non può essere deciso da pochi miliardari o potenti, ma va costruito insieme, attraverso la forza della comunità e della cooperazione quotidiana.

Chiunque sia interessato a saperne di più o a partecipare alla giornata di tesseramento è invitato a recarsi in via Pascoli sabato mattina. I soci già iscritti possono approfittare dell’occasione per ritirare la propria tessera e rinnovare così il loro impegno nel movimento.