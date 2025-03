Rimini, dal 2 dicembre torna il villaggio di Natale sul mare

Un villaggio natalizio con casette in legno, una grande pista di ghiaccio di 600 metri quadrati e un circo per spettacoli ‘vista mare’ circondata da luci e decorazioni per le feste, tappeti rossi e alberi di Natale che renderanno l’atmosfera natalizia al mare ancora più suggestiva.

L’amministrazione comunale ha aggiudicato il bando pubblico per l’individuazione del soggetto privato a cui concedere l’utilizzo dell’area di Piazzale Boscovich e di una porzione della spiaggia libera adiacente per realizzare il tradizionale villaggio natalizio con intrattenimenti ed animazioni e con la pista per pattinare sul ghiaccio per offrire una programmazione di animazione, spettacolo, pattinaggio su ghiaccio e intrattenimento in occasione delle feste di Natale e Capodanno.

La proposta prevede la realizzazione di un ‘Ice Village Rimini’ che vedrà sorgere in piazzale Boscovich, a partire da sabato 2 dicembre e fino al 7 genaio, una pista al coperto per il pattinaggio sul ghiaccio di 600 metri quadrati, con maestri pinguini e un’area riservata per il noleggio dei pattini e, accanto, un circo per ospitare spettacoli per bambini, teatro, concerti, eventi gastronomici, mentre, sulla porzione di spiaggia libera adiacente, verrà realizzato un mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa.

La realizzazione del villaggio è a carico del privato e rappresenta il completamento del programma di intrattenimento e spettacolo che tradizionalmente la città di Rimini organizza durante le festività di fine anno.

Comune di Rimini