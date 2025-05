Rimini, dal 22 al 24 giugno piazzale Kennedy si trasforma nella balera più grande della Riviera con la Liscio Street Parade

Tre serate a passo di valzer, polka e mazurka per celebrare il cuore pulsante del folklore romagnolo. Dal 22 al 24 giugno, piazzale Kennedy a Rimini si trasforma in una grande pista da ballo all’aperto per accogliere il ritorno della Liscio Street Parade, l’unico evento della Notte Rosa interamente dedicato alla musica da ballo della tradizione. Un viaggio tra orchestre, scuole di danza, giovani talenti e dj, per riportare in scena l’anima più autentica della Romagna.

Domenica 22: generazioni a confronto sulla pista

Ad aprire la rassegna, domenica 22 giugno dalle ore 18 fino a mezzanotte, saranno i giovani della Generazione Z del Liscio con l’orchestra Santa Balera, seguiti da un nome storico del genere, Moreno Il Biondo con l’Orchestra Grande Evento. Ad animare la pista ci penseranno dieci scuole di ballo, per il più grande raduno danzante della Riviera: dalle Sirene Danzanti ai Gruppi Folk Casadei e Frustatori Cassani, fino a Club Maurys e Team Dance Borgo. Sul palco anche la coppia di ballerini faentini Vittoria ed Edoardo Daniele. La serata si chiuderà con un dj set dedicato alle sonorità del liscio e folk emiliano-romagnolo, a cura di Mirco e Aleandro. Immancabile l’omaggio collettivo a Romagna Mia, simbolo indiscusso di questa tradizione.

Lunedì 23: tradizione e nuove voci

Il secondo giorno, lunedì 23 giugno dalle 20, vedrà protagonista la voce inconfondibile di Roberta Cappelletti, affiancata dai giovani dell’Accademia del Folklore Romagnolo e da alcune coppie di ballerini provenienti dal palco del Festival di Sanremo. In seconda serata spazio al futuro del genere con i dj della Rimini Dj Academy diretti da Max Monti, pronti a reinterpretare il liscio in chiave moderna.

Martedì 24: gran finale con ritmo e colore

La chiusura della rassegna, martedì 24 giugno, sarà affidata all’orchestra di Luca Bergamini e all’energia travolgente dei ballerini di CarabeinFolk, seguiti ancora dai dj Mirco e Aleandro che accompagneranno il pubblico fino a mezzanotte.

Una festa popolare tra tradizione e innovazione

Liscio Street Parade si conferma una delle tappe più vivaci e originali della Notte Rosa, riportando il ballo popolare al centro della scena con un linguaggio accessibile, intergenerazionale e profondamente legato al territorio. Piazza Kennedy, a due passi dal mare, diventa così la cornice ideale per una festa libera, inclusiva e coinvolgente, dove ogni passo di danza racconta un pezzo di Romagna.

L’iniziativa è curata da Materiali Musicali e Sirene Danzanti, con il sostegno del Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna, Apt Servizi e Visit Romagna. L’ingresso è gratuito.