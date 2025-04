Rimini, dal 30 aprile al 5 maggio cinque giorni di musica, volontariato e “Marecchia Dream Fest”

Sarà un lungo abbraccio di musica, solidarietà e divertimento quello che dal 30 aprile al 4 maggio 2025 animerà il Parco XXV Aprile di Rimini con la sesta edizione del Marecchia Dream Fest. Una manifestazione che cresce ancora, ampliando la durata a cinque giornate ricche di eventi, concerti, incontri e attività dedicate a tutte le età.

La festa prenderà il via mercoledì 30 aprile dalle 18 con l’apertura del Villaggio dei Dreamers, uno spazio vivo e colorato dove oltre cinquanta associazioni di volontariato provenienti da tutta la Romagna si racconteranno attraverso stand, giochi, laboratori e animazioni. Il primo assaggio musicale sarà affidato ai Bliss con un tributo ai Nirvana, seguito da un dj set a cura del Satellite Music Club.

Il cuore del festival batterà forte il 1° maggio, giornata simbolo della Festa dei Lavoratori, che sarà celebrata con una vera e propria maratona musicale dalle 12 a mezzanotte. Sul palco si alterneranno artisti come Annalisa Teodorani, Chiara Raggi, Lasa Andè, The Hype, Banda 21 Rulli, g. em, Nashville & Backbones, Kali Black, Moder, Panjea e Tonino 3000. A introdurre la giornata sarà il dibattito mattutino sui temi del lavoro, promosso in collaborazione con Cgil, Cisl e Uil.

A dare ulteriore ritmo al festival saranno i dj set serali: dopo il concertone, spazio ai ritmi di NickStardust e Bronz. I giorni successivi vedranno esibirsi live The Blue Trio e The Employees (2 maggio), seguiti da selezioni musicali curate da Melody Mecca e Bradipop Club, mentre il 4 maggio il sipario calerà con un pomeriggio all’insegna della musica firmata False Prophet e un gran finale di dj set con Marco De Santi.

Non solo musica: durante tutta la durata dell’evento, il parco ospiterà food truck con proposte gastronomiche locali, aree giochi per bambini con gonfiabili, punti drink e bar, offrendo un’atmosfera inclusiva e adatta a famiglie, giovani e appassionati di musica.

Il Marecchia Dream Fest è realizzato in collaborazione con VolontaRomagna, Comune di Rimini e le sigle sindacali confederali. L’ingresso è gratuito.

Con la sua formula vincente fatta di musica dal vivo, solidarietà e intrattenimento per tutte le generazioni, il Marecchia Dream Fest si conferma un evento imperdibile, capace di celebrare la comunità e il valore dello stare insieme, sotto il cielo della Riviera romagnola.