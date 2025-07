Rimini, dal 4 al 13 luglio torna “RDS Loves Rimini” con musica, dirette e il live degli Eiffel 65

Da venerdì 4 a domenica 13 luglio, Piazzale Kennedy a Rimini si trasformerà nuovamente nel fulcro dell’estate musicale romagnola grazie a “RDS Loves Rimini”, l’evento firmato RDS 100% GRANDI SUCCESSI che anima la città con un programma ricco di dirette radiofoniche, DJ set e spettacoli serali.

La manifestazione, ormai un appuntamento consolidato per l’estate riminese, offrirà dieci giorni di intrattenimento con la vista sul mare come sfondo. Le dirette radio saranno condotte da Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, volti ormai noti e apprezzati del palinsesto estivo di RDS. Gli speaker saranno in onda il 4 e 5 luglio e poi dal 7 al 12 luglio, tutti i giorni dalle 15 alle 19, per raccontare in tempo reale la vita della vacanza in Riviera, gli eventi e le esperienze da vivere, in collaborazione con Visit Romagna.

La sera Piazzale Kennedy si trasformerà in una discoteca a cielo aperto a partire dalle 22: durante la settimana spazio ai DJ set firmati RDS che garantiranno serate all’insegna del divertimento e della musica da ballare, mentre nei weekend saliranno sul palco i Discoradio Party con le hit più amate dagli anni ’90 fino ad oggi. Tra i protagonisti dei DJ set ci saranno Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, che animeranno le serate coinvolgendo tutto il pubblico presente.

Il momento clou dell’intera manifestazione è previsto per venerdì 11 luglio: a partire dalle 22 il Discoradio Party sarà arricchito dalla performance dal vivo degli Eiffel 65. Il celebre gruppo, noto a livello internazionale per successi intramontabili come “Blue (Da Ba Dee)” e “Move Your Body”, farà ballare e cantare il pubblico, trasformando la serata in una festa indimenticabile.

RDS Loves Rimini non è solo un evento di intrattenimento, ma anche una importante iniziativa di promozione turistica. Grazie alle dirette e all’animazione, si mantiene alta l’attenzione sulla città di Rimini, valorizzando la sua offerta estiva e confermandola come meta di riferimento per chi cerca vacanze di qualità e momenti di svago unici.