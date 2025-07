Rimini, dal 4 al 13 luglio torna “RDS Loves Rimini”: musica, dirette radio e il grande live degli Eiffel 65

Per dieci giorni consecutivi, Piazzale Kennedy si trasformerà nel cuore pulsante dell’estate riminese grazie a “RDS Loves Rimini”, l’appuntamento ormai tradizionale che porta in città musica, divertimento e dirette radiofoniche. Dal 4 al 13 luglio, l’evento promosso da RDS 100% GRANDI SUCCESSI animerà le serate estive con un ricco calendario di spettacoli, DJ set e appuntamenti musicali.

Le dirette radio, affidate a Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, saranno trasmesse dal 4 al 5 luglio e poi dal 7 al 12 luglio, ogni giorno dalle 15 alle 19. Durante queste ore, i conduttori racconteranno in diretta la vita estiva sulla Riviera, gli eventi e le esperienze da vivere in collaborazione con Visit Romagna, offrendo così una finestra sul fermento culturale e turistico della zona.

Ogni sera, a partire dalle 22, Piazzale Kennedy diventerà una vera e propria discoteca all’aperto. Durante la settimana si alterneranno DJ set firmati RDS, con i migliori brani per ballare dopo il tramonto. Nei fine settimana, invece, si darà spazio alle hit più amate dagli anni ’90 a oggi con l’energia dei Discoradio Party. A movimentare le serate saranno i DJ Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash, che garantiranno musica e divertimento per tutta la piazza.

Il momento più atteso della manifestazione è in programma per venerdì 11 luglio, quando a partire dalle 22 gli Eiffel 65 saliranno sul palco. Il celebre gruppo musicale, famoso per successi planetari come “Blue (Da Ba Dee)” e “Move Your Body”, offrirà uno spettacolo dal vivo capace di far scatenare il pubblico e trasformare la serata in una festa memorabile.

“RDS Loves Rimini” non è solo una serie di eventi musicali, ma anche un’importante iniziativa di promozione turistica. L’evento contribuisce a mantenere alta l’attenzione sulla città di Rimini, valorizzando l’offerta estiva e confermando la Riviera come meta privilegiata per chi cerca qualità, divertimento e cultura nel periodo estivo.