Rimini. Dal 9 giugno l’inizio dei lavori di riqualificazione in via Fada

Proseguono gli interventi di riqualificazione stradale promossi dall’amministrazione comunale, con il ‘semaforo verde’ a partire dalla prossima settimana per i lavori che interessano un punto nevralgico: via Fada, all’intersezione con via Flaminia e via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un intervento strategico, programmato in coincidenza con la fine dell’anno scolastico, per evitare l’impatto sul traffico nelle ore legate all’ingresso e all’uscita dagli istituti scolastici della zona.

Il cuore del progetto prevede la realizzazione di una nuova rotatoria permanente, che sostituirà quella attuale, nata come soluzione provvisoria. Si tratterà di una rotonda più ampia, funzionale e curata anche dal punto di vista estetico. Al centro sarà presente un’aiuola verde con piante ornamentali e una struttura decorativa in metallo, pensata per dare identità e visibilità all’incrocio. Le essenze scelte, tra cui cespugli fioriti e piante leggere e decorative, richiamano quelle già utilizzate in altre rotatorie della città. Attorno alla parte centrale della rotatoria, sarà realizzata una fascia pavimentata pensata per consentire, se necessario, il passaggio anche di mezzi di grandi dimensioni, garantendo al tempo stesso una protezione all’area verde. L’asfalto sarà rifatto completamente, con materiali pensati per resistere meglio nel tempo e alle ‘sterzate’ dei veicoli.

Parallelamente, l’intervento guarda anche alla mobilità sostenibile e alla sicurezza. Il tratto pedonale e ciclabile sul lato mare di via Flaminia sarà ampliato e reso più visibile, grazie all’acquisizione di nuovi spazi. In questo modo, l’attraversamento su via Fada diventerà un vero e proprio passaggio ciclopedonale, più ampio, sicuro e adeguato alle esigenze della mobilità dolce.

A questi interventi si aggiunge anche l’ottimizzazione dell’illuminazione pubblica, con il riposizionamento e l’integrazione dei punti luce in base alla nuova configurazione stradale.

L’investimento complessivo ammonta a 300mila euro e la progettazione è stata affidata alla società Anthea.

Il cantiere, che interessa una zona ad alto traffico – crocevia verso il Tribunale, il Centro Studi Colonnella e l’Ospedale Infermi – prenderà il via il 9 giugno. Nelle prime due giornate si lavorerà nelle ore serali e notturne, per svolgere le dovute demolizioni e predisporre la segnaletica provvisoria. Dal giorno 11 al 19 giugno sarà invece necessaria la chiusura temporanea del tratto di via Fada compreso tra via Agnesi e via Flaminia, per consentire tutte le lavorazioni a mare della rotatoria, tra cui l’ampliamento dei marciapiedi e la posa dei sottoservizi. Il traffico sarà poi ripristinato regolarmente dal 20 giugno, anche in vista della Notte Rosa, mentre per il resto della durata del cantiere si procederà con restringimenti puntuali e temporanei delle carreggiate, ma senza chiusure.

I lavori finali di asfaltatura verranno eseguiti in orario notturno e la durata complessiva dell’intervento è stimata in 120 giorni.

“L’intervento in via Fada si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione della viabilità che punta a migliorare la sicurezza, la funzionalità e il decoro urbano – è il commento dell’assessore alla mobilità e alle opere pubbliche del comune di Rimini, Mattia Morolli -. Interveniamo in questo modo per rendere più fluida la circolazione in un punto strategico della città e allo stesso tempo per valorizzare la mobilità dolce, rispondendo alle esigenze di chi si muove a piedi o in bicicletta. Un investimento concreto sulla vivibilità del territorio, con un occhio di riguardo anche al mondo delle scuole.”

Comune di Rimini