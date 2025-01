Rimini. Danneggiò il murale de “L’uomo che allatta il bambino”: a processo giovedì prossimo Davide Fabbri

Davide Fabbri, studente di teologia di 58 anni e autoproclamato “diacono esorcista” di Cervia, è attualmente coinvolto in un processo per aver danneggiato un murale a Rimini. L’opera in questione, intitolata ‘L’uomo che allatta il bambino’, raffigura un uomo che allatta un neonato ed era stata autorizzata dal Comune di Rimini il 4 aprile 2023. Fabbri ha coperto il murale con vernice bianca, sostenendo di averlo “esorcizzato”. Nonostante il murale sia stato ripristinato, l’incidente ha scatenato un acceso dibattito a livello nazionale. Fabbri sarà processato per danneggiamento giovedì prossimo, con il dirigente del settore protezione sociale del Comune di Rimini come parte lesa. Famoso sui social, Fabbri sottolinea di non essere un prete, ma un diacono con un passato attivo nella città.